İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsanız hesabınızı, kitabınızı alternatiflerinizi ortaya koyar bizi de milleti de ikna edersiniz" çıkışına yanıt verdi. İmamoğlu, "Davet etsin geleyim, eminim ikna ederim" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nı Kanal İstanbul Çalıştayı'na davet edecek misiniz? Yoksa daha önce olduğu gibi randevu talebiniz olur mu?" sorusuna, "Benim talebim şu: Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hatta diğer siyasi liderler de katılabilirler. Kim olursa olsun zevk duyarım. Davet etsinler, gelelim. Ben, bütün bilimsel verileri, bütün dayanakları kendilerine anlatayım. Eminim ikna ederim" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: KARŞI ÇIKIYORSANIZ BİZİ İKNA EDİN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Kanal İstanbul'u eleştiren muhalefet cephesine tepki gösterdi ve "Karşı çıkıyorsanız hesabınızı, kitabınızı alternatiflerinizi ortaya koyar bizi de milleti de ikna edersiniz mesele biter" demişti. Öte yandan Erdoğan, "Kurumların görevi, devletin adlığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: İKNA EDERİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi ikna edin" çağrısına yanıt veren İmamoğlu, Erdoğan'ı ikna edeceğini iddia etti. Erdoğan'la görüşme talebini ileten İmamoğlu, "Memnuniyet duyarım. Zaten Temmuz'dan beri kendisine, İstanbul'un önemli konularıyla ile ilgili konuşacağımı ifade etmiştim. Arkadaşlarım çok iyi biliyorlar; en önemli 3-4 dosyamdan biri Kanal İstanbul. Hala randevuya cevap bekliyoruz. Ama benim talebim şu: Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hatta diğer siyasi liderler de katılabilirler. Kim olursa olsun zevk duyarım. Davet etsinler, gelelim. Ben, bütün bilimsel verileri, bütün dayanakları kendilerine anlatayım. Eminim ikna ederim. Çünkü bunun karşısında bu toplumun öncelikleri açısından bugün yaşananlar açısından ve gelecekte yaşanacaklar açısından çok doğru dayanaklarla, bu işin olmaması yönünde o kadar netiz ki. Tümüyle bunlar akıl ve bilimli, zerre kadar siyasetle ilgili değil. Biz, "O, bunu dedi" ile ilgilenmiyoruz. Davet bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı davet etsinler. Sayın Genel Başkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu da gelsin. Başka siyasi parti başkanları da gelsin. İstanbul halkı adına, cinayete dönük bu projenin feryadını bilimsel verilerle kendilerine anlatayım" şeklinde konuştu.