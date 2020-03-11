Erdoğan'a Corona Virüsü İçin TBMM'de 'Termal Kameralı' Önlem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM ziyareti sırasında bir kameranın daha takip ettiği görülüyor.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM ziyareti sırasında bir kameranın daha takip ettiği görülüyor. Bu kameranın farkı, Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını göstermesi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri kameranın Erdoğan'ın katıldığı her kalabalık toplantıda kullanılacağını kaydetti
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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