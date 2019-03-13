Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' diyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. "Kendisine en çok yakışan sıfat olarak 'diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz" diyen Çelik, sözlerinin devamında "Zaten bizi övseydi utanç duyardık" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" ifadesini kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

"KENDİSİNE EN ÇOK YAKIŞAN SIFAT"

Diktatör sıfatının en çok Netanyahu'ya yakıştığı görüşünü dile getiren Çelik, "Kendisine en çok yakışan sıfat olarak 'diktatör' lafını kendisine iade ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"ÖVSEYDİ UTANÇ DUYARDIK"

Çelik, sözlerinin devamında Netanyahu'yu ırkçılıkla suçladı ve "Zaten bizi övseydi utanç duyardık" ifadesini kullandı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Benjamin Netanyahu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. Bu nasıl bir komedi! İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. "