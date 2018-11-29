Erdoğan'a Hakaret Eden Doktor 2 Yıl Önce İhraç Edilmiş

29 Kasım 2018 Perşembe 14:42



29 Kasım 2018 Perşembe 14:42

Hatay'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan aile hekiminin 2016 yılında meslekten ihraç edildiği bildirildi.Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dr. Çiçek Fidanboy'un 29 Ağustos 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile memuriyetten çıkarıldığı belirtildi.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret eden Aile Hekimi Dr. Çiçek, Hatay ili Belen İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde tabip olarak görev yapmakta iken, 8 Aralık 2015 tarihinde Bilecik ili Gölpazarı Devlet Hastanesine tayin edildi. Çicek Fidanboy Tayfun, 29 Ağustos 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile memuriyetten çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. - HATAY