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Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu

Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu.

10.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:20
Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu
Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu

Kaynak: DHA

Etiketler : Moldova, Güncel
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