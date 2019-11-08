Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor

Ülkemizde de her geçen yıl daha hararetli şekilde tartışılan göç, etkisini farklı alanlarda hissettirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, sosyal medyada paylaştığı mesajında İran'dan gelen göçle ilgili, "Dikkat! Görünen köy klavuz istemez, büyük kriz 'geliyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

"DİKKAT! BÜYÜK KRİZ 'GELİYORUM' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında siyaset yapan Metin Külünk, İran'dan gelen göçe ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Metin Külünk, sosyal medyada "Dikkat. Türkiye kuzey doğudan gelecek göçe karşı ciddi şekilde hazırlanmalıdır. İkinci en büyük sınır komşumuz olan İran üzerinden gelebilecek dev göçe karşı kriz temelli çalışma yapılması ve tedbir alınması gerekmektedir. Görünen köy klavuz istemez, büyük kriz 'geliyorum' diyor" mesajını yayınladı.

İRAN'DA EKONOMİK KRİZ

2018'de Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular vatandaşlıklarına göre incelendiğinde, 110.315 kişi ile Irak vatandaşları birinci sırada geliyor. Irak'ı; Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran vatandaşları izliyor. İran'da özellikle ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilip ambargoları geri getirmesiyle birlikte ekonomi tam anlamıyla çöküşe doğru ilerliyor ve bu da Türkiye'ye gelme talebini daha çok artıyor.

İRANLILAR 2018'DE TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA MÜLK EDİNDİLER

İran'daki son ekonomik kriz ise yeni bir göç dalgasını da beraberinde getirmiş durumda. Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne göre İranlılar tarafından Türkiye'de satın alınan mülk sayısı 2017 yılının tamamına (792 mülk) oranla 2018'in ilk altı ayında 944 mülk sayısına ulaştı.

TÜRKİYE'YE GÖÇ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Bunların yüzde 52,7'sini erkek, yüzde 47,3'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye'den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,7'lik artışla 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 53,3'ü erkekler, yüzde 46,7'si kadınlar olarak belirlendi.