Haberler » Güncel » Erdoğan'a yapılan 'Aidat' hatırlatması salondaki herkesi güldürdü

Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aidat hatırlatması salondaki herkesi kahkahaya boğdu.

26.10.2019 16:07

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

"LÜTFEN AJANDANIZA BUNU NOT ALIN"

Vefa Küçük, "Diğer kulüplerde de zannediyorum aynıdır ama bizdeki bir kuralı hatırlatmak isterim. Genel Kurulları'a ve Yüksek Divan Kurulları'na katılmak için yıllık aidatı yatırmak gerekiyor. 2020 yılının yıllık aidatı 31 Mart'a kadar yatacak. Lütfen ajandanıza bunu not alın. Bundan sonra aidat yatırılmazsa sizi kabul edemeyeceğiz.'' dedi.

ERDOĞAN'I DA GÜLDÜRDÜ

Vefa Küçük'ün bu sözleri salondaki herkesi güldürdü ve alkış tufanının kopmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vefa Küçük'ün sözlerinden sonra tebessüm etti.

Erdoğan'a yapılan

Vefa Küçük, Fenerbahçe, Politika, Spor, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu
18:10 BBP Lideri Destici'den Aslı Erdoğan'ın sözlerine sert tepki
18:06 ABD, Suriye'nin petrol sahalarına takviye birliği göndermeyi sürdürüyor
18:05 Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı
18:05 Çalımbay: "Disiplinden kopmuyoruz"
18:04 Destici: "Biz İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Kürtlerle kardeşiz"
18:04 Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi
26.10.2019 18:12:46