Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.
Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.
11.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:19
Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir"
Kaynak: AA
Etiketler : Politika
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