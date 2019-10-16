Haberler » Politika » Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edeceğini bildirdi.

16.10.2019 15:58Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede, ABD heyetinin Ankara'da bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.
Erdoğan'ın ABD heyetini bugün değil, yarın kabul edeceğini kaydeden Altun, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." bilgisini verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Mike Pence, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
19:22 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur."
19:16 Trump'tan YPG/PKK'ya: "Onlar melek değil"
18:54 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde...
18:49 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz insani konularda herkesten hassasız"
18:54 Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te 'Barış Pınarı' bilgilendirmesi (3)
18:52 TBMM Genel Kurulu
18:40 Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti
16.10.2019 19:23:39