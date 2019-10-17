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Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)

GÖRÜŞME 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.

17.10.2019 17:54Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)

GÖRÜŞME 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Pence ile birlikte ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

ERDOĞAN, JEFFREY İLE TÜRKÇE KONUŞTU

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile görüşmeden önce Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Türkçe diyalog kurdu. Jeffrey, Erdoğan'a "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı nasılsınız?" diye sordu. Erdoğan da "İyiyim, sizler nasılsınız?" karşılığını verdi. Jeffrey, "Çok iyiyim sağ olun" dedi.

Öte yandan Pence ve Jeffrey ile birlikte Beştepe'ye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikalı konukları kapıda karşıladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Güncel

Kaynak: DHA

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