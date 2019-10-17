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Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILDICumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ABD heyetiyle bir araya geldi.

17.10.2019 20:13Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ABD heyetiyle bir araya geldi. Saat 17.20'de başlayan heyetler arası görüşme 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmede Erdoğan Başkanlığındaki heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer aldı. Amerikan heyetinde  ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşme toplam 4 saat 20 dakika sürdü.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Kaynak: DHA

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