Erdoğan:  abd ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamasında "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz" dedi. Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

"YPG/PKK GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİKLERİ DESTEK APAÇIK ORTADADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır" diye konuştu.

"BUNA BİR ÇADIR TERÖR ÖRGÜTÜ DE DİYEBİLİRİZ"

Erdoğan, "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den patriot alımıyla ilgili "Bu, masadan kalkmış bir konu değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası açıklamalarıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor" dedi.



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