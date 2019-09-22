Haberler » Güncel » Haber

- Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü

- Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile görüştü.

22.09.2019 21:15
- Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham ile kaldığı Peninsula Otel'de görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Graham görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve Beşar Esad'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de insanların katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" ifadelerini kullandı.
- Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:02 "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
22:00 PKK'nın döşediği EYP infilak etti: 1 ölü
21:57 Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
21:56 Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
21:54 Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini
21:52 Bayraktar: 1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali...
21:50 Düzce'de süslü kadınlar pedal çevirdi