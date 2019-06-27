27.06.2019 10:55
Haberler » Güncel » Haber

Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı

Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 meselesinden kaynaklı ABD'nin her hangi bir yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin uluslararası mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin konuştu. Erdoğan, "ABD eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi Japon Nikkei gazetesine konuştu.

"ULUSLARARASI MAHKEMEYE BAŞVURURUZ"

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Erdoğan, F-35 ve S-400 konusunda yaşanan anlaşmazlık hakkında ise, "1.25 milyar dolar harcadık. Eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

"TRUMP'I ENGELLEYEBİLECEK MİSİNİZ?

Erdoğan, "Trump'ın Türkiye'ye yaptırım yapmasını engelleyebilecek misiniz" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"G-20 Zirvesi'nde Trump ile görüşmemizin ikili ilişkimizdeki düğümleri ortadan kaldırmak ve ortaklığımızı güçlendirmek için önemli olacağına inanıyorum"

trump , ABD , türkiye , er , Dünya , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00 DHA DIŞ - Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
11:00 DHA DIŞ - Pasaportsuz seyahat etmek çok yakında mümkün
11:00 EZHEL'E 'UYUŞTURUCU KULLANMAK' SUÇUNDAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
11:00 NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
11:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
11:00 En çok haber takip eden ülkeler belli oldu
10:59 Efeler Belediyesi zarar gören mezarlığı onarıyor