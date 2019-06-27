Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin konuştu. Erdoğan, "ABD eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi Japon Nikkei gazetesine konuştu.

"ULUSLARARASI MAHKEMEYE BAŞVURURUZ"

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Erdoğan, F-35 ve S-400 konusunda yaşanan anlaşmazlık hakkında ise, "1.25 milyar dolar harcadık. Eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

"TRUMP'I ENGELLEYEBİLECEK MİSİNİZ?

Erdoğan, "Trump'ın Türkiye'ye yaptırım yapmasını engelleyebilecek misiniz" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"G-20 Zirvesi'nde Trump ile görüşmemizin ikili ilişkimizdeki düğümleri ortadan kaldırmak ve ortaklığımızı güçlendirmek için önemli olacağına inanıyorum"