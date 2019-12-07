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Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir Üniversitesi ile ilgili kendisini telefonla arayan ve "Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz" diyen Abdullah Gül'le arasında geçen diyaloğu anlattı.

07.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:44

Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'nda Şehir Üniversitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GÜL'LE ARASINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Abdullah Gül'ün konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendisini aradığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii halef-selef olduğumuz cumhurbaşkanı bizi aradı. Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz dedi. Kendisine dedim ki: Temenni ederdim ki, siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıldır bizim dönemimizde bankaların hiçbirisi kasayı boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız. İşin başından itibaren Ülker Grubu buraya ciddi destekler verdi. Daha sonra Ülker Grubu da buradan çekildi. Ülker Grubu orada bizim verdiğimiz desteklerle ilgili de bizim bu noktadaki desteğimizi açık/net söyledi" şeklinde konuştu.

"HANİ BUNLAR DÜRÜSTTÜ"

Açıklamasının devamında üniversite ile ilgili yaşanan sıkıntılı sürece değinen Erdoğan, "Son dönemlerde İstanbul'da Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Ve bu Şehir Üniversitesi meselesinin özellikle siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım: Her şeyden önce Şehir Üniversitesi tahsisini başbakanlık dönemimde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyete dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi? Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, AK Parti, Politika, Güncel


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