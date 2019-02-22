Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'da vatandaşlara hitap etti. Katılımın yoğun olduğu mitingde kalabalık arasında ağlayan genç bir kızı gören Erdoğan dayanamadı. Genç kıza, "Ağlama, beni de ağlatacaksın" diyen Erdoğan, alandaki kalabalıktan alkış aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Muğla'ya 20 katrilyon yatırım yaptık. Muğla'ya yeni bir stad kazandırmaya ve mevcut stadın yerini de millet bahçesi yapma projesi sürüyor. Millet bahçesinin bir köşesine de bir millet kıraathanesi yapacağız. Bu CHP var ya ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar kumarla meşguller Kıraathane ne diye sorsan anlamazlar, kıraathane okuma evidir. Burada her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim orada dersini çalışacak, çayını kahvesini içecek.

"3320 KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon destek verdik. Sağlıkta toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Muğla'da 3320 konut projesini hayata geçirdik.

"GEÇEN YIL 4,5 MİLYON TURİST GELDİ"

Sizin için yollar yaptık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 km'den 450 km'ye çıkardık. Milas Bodrum ve Dalamaman havalimanlarına yeni dış hatlar terminal binası yaparak büyüttük. Dalaman Havalimanı'mızın yolcu trafiğini 4,5 milyon yolcuya çıkardık. Ören ve Turgutreis yat limanlarını şehrimize kazandırdık. Geçen yıl Muğla'ya 4,5 milyon turist geldi.

"MUĞLA SUSUZLUKTAN KIVRANIYOR"

Baktık CHP'li belediyelerden iş çıkmıyor Muğla susuzluktan kıvranıyor. Hemen meseleye el attık. DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak Sanraz içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.İçme suyu isale hattı ile Bodrum yarımadasının içme suyu ihtiyacını biz karşıladık.

"KÖMÜR ALALIM, ODUN ALALIM DEVRİ BİTTİ"

OECD çevre koruma programlarımıza övgüler yağdırıyor. Son 17 yılda Muğlalı çiftçilerimize 1,3 katrilyon tarımsal destek verdik. Şehrimizde bir tenopark bir araştırma geliştirme bölgesi kurduk. Milas'a da doğalgaz getireceğimizin müjdesini size vermek istiyorum. Artık kömürlükten kömür alalım, odun alalım bu devir geçti. Bu çileyi bitirelim. Ama CHP zihniyeti bunu bitiremez. Ben İstanbul'u çöp dağlarıyla aldım. Kimdi belediye başkanı CHP... 50 bin eve doğalgaz gitmişti. Şimdi İstanbul'da doğalgazın gittiği ev sayısı 6,5 milyona ulaştı.

Bugün Türkiye'de iki ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta zillet ittifakı. Milletimiz kararını verecek. Zillet ittfakı kendi yaptıkları işlerden utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amlemlerini koyamıyorlar. CHP, HDP ve diğerleri... Bunların ittifakı ortada... Biz sizi sesinizden tanırız. Ne diyorlar AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz.

"SEN DE O YÜREK YOK"

15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince ailemle buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye gideceğimizi söylemedik. Saat 01.15... Yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sen de o yürek yok.

Her seçimi kaybediyor. Koltuğa yapışmış. Bu kadar mağlubiyetten sonra kimse orada durmaz. Biz Cumhur ittifakını meydanlarda kurduk. Kandil bu zillet ittifakını destekliyor, teröristler destekliyor. Zillet ittifakı liste kavgalarının dövüşün çekişin içinde boğulmuş durumda. Öyle adaylar gösterdiler ki evlere şenlik. 12 Eylül savcısı babasını yere göğe sığdıramayan da var. Son ümit olarak 31 Mart'a sarılmış durumdalar. Muğlalılar tüm bunları görüyor, inanıyorum."