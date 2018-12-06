Erdoğan, AK Parti'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ak Parti
'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkan adayını daha açıkladı. Ağrı
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
, Aksaray
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Dinçer, Bilecik
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Can
, Erzincan
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy
, Edirne
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
, Iğdır
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
, Isparta
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
, Kars
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu
, Kırşehir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci
, Kütahya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
, Siirt
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, Tunceli
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan
, Van
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
, Zonguldak
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
oldu.
Ağrı,Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı,Ak Parti
06 Aralık 2018 Perşembe 13:05