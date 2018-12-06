Erdoğan, AK Parti'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı -2

06 Aralık 2018 Perşembe 15:28



06 Aralık 2018 Perşembe 15:28

Erdoğan, Ak Parti'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkan adayını daha açıkladı (1)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkan adayını daha açıkladı.Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, Aksaray Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Dinçer, Bilecik Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Can, Erzincan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy, Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı Koray Uymaz, Iğdır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Aşırım, Isparta Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kars Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu, Kırşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Siirt Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, Tunceli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Zonguldak Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan oldu.