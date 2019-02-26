Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programına katıldı. Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, anketlerin güven vermediğini vurgulayarak "Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Yaptığımız anketlerde hiçbiri birbirini tutmuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programa katıldı. Erdoğan, yerel seçimlere ve Cumhur İttifakı'na ilişkin konuştu. Meydanlardaki durumu anlatan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'daki seçim yarışına değindi. Erdoğan, anketlere ve araştırma şirketlerine de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"EN BÜYÜK ZEVKİ MEYDANLARDA ALIYORUM"

"Çalışırsanız olacak, çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra hele hele gönül dilini kuramadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil. Meydanların dilini meydanlarda öğreneceksiniz. Bazıları diyor ki, 'artık bunlar televizyonlarla, sosyal medyalarla' hepsi doğru ama meydanların farkı bana göre daha farklı. Ben mesela en büyük zevki meydanlarda alıyorum. Halkımın inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Bugün Giresun, Erzincan mesela. Bu soğuğa rağmen insanlar oraya geliyorsa liderini özlüyor, ne söyleyeceğini dinlemeye geliyor. Biz mesajı verdiğimizde o da yakınlarına, akrabasına ulaştıracak."

"CUMHUR İTTİFAKI, SIKINTI OLMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

"Bizim 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Örgütlenme ağımız çok geniş. Meydanlarda gümbür gümbür çalışıyorlar. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Bu konuda sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. O da sağ olsun bugün doğum günümle ilgili kutladılar. Kendilerine ayrıca müteşekkirim. Bu dayanışmayla da Cumhur İttifakı'nda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor."

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

"Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. 89'da Beyoğlu'nda belediye başkanı olduğum zaman anket ekibi kurmuştuk. Daha sonra da devam etti. Gerçekten başarılı bir anket çalışması yapan parti olduk. Son dönemlere gelince bakıyorsunuz ki, biz bir anket firmasıyla çalışmayız, en az üç firmayla çalışır check ederiz. Bakıyoruz ki neticeler geliyor, hiçbiri birbirini tutmuyor. Bu seçimde daha farklı yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok bu işi hiç adı sanı duyulmamış bir şekilde sürdürüyoruz. Peki marka yok mu? Marka da var. Güven noktasında güven vermiyor. Check ederken açık ara tutarsızlık var. O zaman diyorum ki sen işine bak. Benim anket meydanlardır. Ama tabii ki en büyük anket 31 Mart'tır."

ANKARA YARIŞI: ÖZHASEKİ DENEYİMLİ BİR ADAYIMIZ

"Çok açık net söylemem lazım. Ankara'da çok deneyimli bir adayımız var. Kenarda, köşede görev yapmış birisi değil. Kayseri gibi bir şehir. 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Ardından milletvekili olarak geldi. Mehmet Özhaseki Bey'i daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığına getirdik. En geniş anlamda bir belediyecilik sayılır o bakanlık. O görevden sonra kendisini mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdik. Tabii ki Ankara gibi bir şehre, başkente çok donanımlı bir isim olması gerekiyordu. Biz seçici üslupla arkadaşlarımızla konuştuk, deneyimi, tecrübesiyle, konulara, olaylara vukufuyetiyle ve Mehmet Bey'i biz Ankara'mızı devraldığımız süreçten bu yana, Ankara'nın geldiği bir konum var. Bundan sonraki süreçte de Ankara'yı daha iyi bir noktaya getirecek isim Özhaseki olacaktır. Mehmet Bey seçim yaklaştıkça ağırlığını koymuş vaziyette. Ben de ilçe mitinglerde bunu görüyorum. İnşallah daha iyi olacak."

Mehmet Özhaseki

İSTANBUL YARIŞI: KARŞISINDAKİ ADAYIN TECRÜBESİ YOK

"İstanbul'da şu anda malum, Binali Yıldırım Bey var. O da bu emaneti inşallah, malum biz CHP'den aldık. Çöp, çukur çamur. Yalan, yasak, yoksulluk bunlardan aldık. Bizden sonra ara dönemler oldu, yine bizim arkadaşlarımız. Şimdi Binali Bey Türkiye'de en uzun dönem Ulaştırma Bakanlığı yapan arkadaşımız. Arkadan Başbakanlık dönemi oldu. Daha sonra Meclis Başkanlığı dönemi oldu. Ulusal ve uluslararası bazda Binali Bey'in tecrübesi çok önemli. Karşısındaki adayın İstanbul gibi bir şehirde öyle bir deneyimi söz konusu değil."