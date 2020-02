Erdoğan, AK Parti TBMM Grubunda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendilerinin milletle el ve gönül birliği içinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek büyük mücadele verirken birilerinin içeride sürekli fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde olduğunu belirtti.

"Üstelik bunu dışardan ve içeriden belli kesimlerle aynı anda, aynı argümanlarla aynı hedeflere saldırarak yapıyorlar. Açık söylüyorum, bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır, fırsatçılıktır." ifadesini kullanan Erdoğan, siyasetçinin görevinin tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesinin ve milletinin ortak menfaatleri çerçevesinde hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmak olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin ana muhalefet ve onun başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Bu şahıs, son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Madem bu kadar istiyor, bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum."

Tolstoy'un "Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma, önce senin ellerin kirlenecektir." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." diye konuştu.

"FETÖ vesayetine teslim olmadık"

Bunu tüm delilleriyle anlatacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"FETÖ denilen yapı, ülkemizde uzunca bir süre hayır, eğitim, dayanışma faaliyeti yürüten bir sivil toplum yapısı görüntüsüyle varlık göstermiştir. Ülkemizdeki tüm siyasi iktidarlar, pek çok benzer yapı gibi FETÖ'nün faaliyetlerini ihtiyatlı ve aynı zamanda müsamahakar bir şekilde takip etmiştir. Hatta diğer yapılara karşı oldukça hoyrat olan CHP iktidarları, darbe yönetimleri ve cunta rejimleri zamanında dahi FETÖ, aynı müsamahayı görmeyi sürdürmüştür. Ne zaman ki bu yapı doğrudan milleti ve devleti hedef almıştır, milli iradeyi devirerek ülkeyi teslim almaya kalkmıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu, geleceğini koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele bahanesiyle bu ülkenin, milletin değerlerine yönelen saldırılara nasıl karşı çıktıysak, FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan sonra da bu yapıya karşı aynı kararlılıkla mücadele ettik. Daha önce CHP güdümlü vesayete eyvallah etmediğimiz gibi ardından gelen FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olan benim."

"Seni oraya getiren FETÖ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların kendisine, AK Parti hükümetlerine ve partisine karşı başlattığı saldırılara ve sürdürdüğü savaşa herkesin şahit olduğunu dile getirerek "Peki CHP, bu işin neresindedir? Daha eskileri bir kenara bırakıyorum. Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu, kendisini genel başkanlığa taşıyan o kaset kumpasının dahi sorumluluğunu üzerimize yıkmaya çalışarak, FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?" dedi.

"Sayın Baykal'a kurulan kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde Kılıçdaroğlu'nun bunun hiç sözünü ettiğini duydunuz mu?" diye soran Erdoğan, tam tersine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ tetikçisi savcının görevden alınmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

"CHP, FETÖ'nün safında yer aldı"

CHP milletvekillerinin, kaset kumpaslarının sorumlusu olarak FETÖ'yü gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Pensilvanya'daki şahsı ilzam ettiği için teessüflerini dile getirdiğini anlatan Erdoğan, geçmişten bugüne hukukun suç isnat etmediği tüm yapıların haklarına saygı duyduklarını belirtti.

CHP'nin ise FETÖ'nün hukuk tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı halde bu yapının safında yer aldığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. Esasen bu konuda söyleyecek tek sözü olmayan partinin FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya çıkması, suç mahalline dönen hırsız misali kendi kendini ele vermesidir. FETÖ'nün, MİT Müsteşarımıza sinsi kumpasını özellikle ifade eden 7 Şubat MİT krizi olarak bilinen hadisede CHP'nin ortaya koyduğu tavır, FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Biz, bu kumpasın önüne geçmek için çalışırken dönemin CHP milletvekilleri 'MİT Müsteşarı yetmez, Başbakan da soruşturmaya dahil edilsin' diyerek FETÖ tezlerinin borazanlığını yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nun tavrı da farklı değildi. O da MİT Müsteşarını hedef alan FETÖ kumpasını engellemek için yaptığımız düzenlemeyi desteklemek yerine 'Kişiye özel düzenleme yapılamaz.' diyerek FETÖ ağzıyla kamuoyu oluşturmanın peşindeydi."

Kılıçdaroğlu'nun her sözü, her eyleminin FETÖ medyasında manşet olduğuna işaret eden Erdoğan, CHP liderinin FETÖ ile mücadele konusunda atılan her adımda hükümetin karşısında yer aldığını söyledi.

FETÖ'nün en önemli insan devşirme ve mali kaynak kapısı olan dershanelerin kapatılması tartışmasının CHP'yi ele veren bir diğer örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha önce dershaneleri kapatmayı seçim beyannamesine koyan CHP'nin hükümet aynı amaçla harekete geçtiğinde en büyük dershane destekçisi olduğunu ifade etti.

"Tek dertleri AK Parti'ye ve şahsıma zarar vermektir"

"Bu zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur." diyen Erdoğan, "Tek dertleri AK Parti'ye ve şahsıma zarar vermektir. Bunun için yapmayacakları iş, atmayacakları iftira yoktur. Bunlarda yalan zaten bol. Biz, kararlılıkla bu işin üzerine giderken, CHP milletvekilleri çıkıp 'Dershaneler kapatılırsa eğitimde sorunlar büyür.' diyebilecek kadar zıvanadan çıkabilmişlerdir." diye konuştu.

CHP'nin dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi FETÖ'nün talebine uygun şekilde Anayasa Mahkemesine taşıyarak bu yapıyla aynı safta durduğunu belli ettiğini dile getiren Erdoğan, FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanların, Meclis'te CHP milletvekilleri tarafından soru önergesi, konuşma, teklif olarak sürekli gündemde tutulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, FETÖ'nün üzerine gittikçe, Kılıçdaroğlu 'Biz cemaat dahil bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz.' diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu. FETÖ'nün siyasi ayağını soranların bakacakları yerler buralardır." dedi.

"Tehdit eden bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisidir"

Gezi olaylarının FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyan hadiselerden bir diğeri olduğunu anlatan Erdoğan, bu süreçte CHP yönetiminin FETÖ'nün dolaşıma sürdüğü her argümana dört elle sarıldığını belirtti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ülkelerine FETÖ tezleriyle mektup yazarak Türkiye'yi şikayet ettiğini, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatlarının durdurulmasını istediğini aktardı.

Bu işin asıl dönüm noktasının "17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi süreci" olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu süreçteki işbirliklerini, aynı mesajları kopyala yapıştır yaparak atacak kadar aleniyete dökmüşlerdir. CHP yöneticileri, 'Turbun büyüğü heybede' diyerek bu tezgahı FETÖ ile birlikte kurduklarını, gelişmelerden haberdar olduklarını ikrar etmişlerdir. Heybe dolu. Bugün hepsi de kaçak durumda olan FETÖ mensubu savcılar ile CHP yöneticileri, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimini yapan çeteye karşı gösterdiğimiz tepkiye aynı refleksle karşı çıkıyordu. FETÖ savcılarının hukuksuz emirlerine karşı koyan devlet görevlilerini 'Sanmayın, bu devran böyle gidecek.' diyerek tehdit eden bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisidir."

