Erdoğan, AK Parti TBMM Grubunda konuştu: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan sonra, "Askerler her koşulda emre itaat eder" diyerek darbecileri savunmaktan da geri kalmadığını söyledi.

17-25 Aralık'tan sonra CHP grup kürsüsünün aylar boyunca Kılıçdaroğlu tarafından FETÖ mensuplarının montaj ve iftira kasetlerinin dinletildiği bir mecraya çevrildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynını tekrar etmiştir. Biz, Paralel Devlet Yapısı adıyla FETÖ'nün üzerine giderken Kılıçdaroğlu, emniyet ve yargı içinde çöreklenmiş bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif ediyordu. Bu şekilde tarif ettiği kişiler arasında Sayın Baykal'a kaset kumpası kuranların bulunduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Devleti bu terör örgütünün mensuplarından temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda öncelikle CHP'yi ve başındaki zatı bulduk. Allah aşkına bundan ala siyasi ayak olur mu?"

Erdoğan, 2014 yılındaki mahalli idareler seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde FETÖ'nün CHP'yi desteklediğini bizzat bu partinin milletvekillerinin açıkladığını da anımsattı.

Adana'daki MİT tırlarının durdurulması

CHP ile FETÖ'nün ilişkisinin çok net göründüğü hadiselerden birinin de Adana'daki MİT tırlarının durdurulması olayı olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kumpasın amacı, Türkiye'yi Suriye'deki radikal gruplara silah gönderen bir ülke göstererek uluslararası müdahaleye açık hale getirmekti. FETÖ'nün tüm unsuları ve CHP yönetimi, bu olaya adeta dört elle sarılmıştır. Kılıçdaroğlu, doğrudan devletimizi hedef alan bu kumpası, 'Savcının görevi bu değil mi?' diye savunarak FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

CHP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet gazetesinin, bu operasyonu yürüten savcı görevden alınınca hemen kendisiyle röportaj yapıp "MİT suç işledi" başlığını attığını kaydeden Erdoğan, "Şimdi (Cumhuriyet gazetesi) genel yayın yönetmeni nerede? Beş küsur yıla mahkum olan bu adam şu anda Almanya'da. Onunla beraber ajanlık yapan CHP'nin milletvekili cezaevine girdi, bir müddet yattı, şimdi nerede? CHP'de ve parlamentoda. Kim siyasi ayak? Hali hazırda CHP Meclis Meclis Başkanvekili olan dönemin CHP Grup Başkanvekili FETÖ'cüler gibi bizi, Lahey Adalet Divanında yargılanmayı gerektirecek savaş suçu işlemekle itham ediyordu. FETÖ'nün siyasi ayağı tarifine en çok, bu örgütün üyelerinin gözaltına alınmasını 'cadı avı' olarak niteleyen CHP yönetimi yakışıyor." şeklinde konuştu.

-"FETÖ elebaşının kitaplarının toplatılmasına da karşı çıkmıştı"

Genel başkanı başta olmak üzere CHP milletvekillerinin kapatılan FETÖ gazetelerinin binalarına giderek dayanışma gösterisi yaparken, aynı zamanda siyasi ayağın kimliğini ilan ettiklerini belirten Erdoğan, yine CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, yapılan operasyonları "Cemaati sindirme operasyonu" olarak niteleyip, devamında CHP'nin mallarına el konacağını iddia etmesinin de aradaki ilişkinin bir ikrarı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ elebaşının kitaplarının toplatılmasına karşı çıktığı hatırlandığında da bu tavrın gayet bilinçli olduğunun anlaşılacağını kaydetti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendilerini yıllarca Atatürkçü olarak pazarlayan CHP destekçisi kimi yazarların bir anda en büyük FETÖ sevdalısı kesilmeleri, projenin kapsamının genişliğini gösteriyor. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinden, Büyükelçi Karlov suikastine ve 6-8 Ekim hendek olaylarına kadar ülkemizin karşı karşıya kaldığı her krizde CHP yönetimiyle FETÖ ortak dil ve tavır geliştirmiştir.

15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. Halen ByLock dahil pek çok delille FETÖ üyeliğinden hapiste olan Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanının yazışmalarında bu durum zaten anlatılıyor. FETÖ'cü danışman ByLock'ta yazıştığı örgüt abilerine, 'Kılıçdaroğlu'na istediklerini söyletebileceklerini' belirtiyor. Ben söylemiyorum. Her şey açık, net ortada."

Kılıçdaroğlu'nun "adalet yürüyüşü"

Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünü zahirde kendi milletvekili ama aslında FETÖ'cüler için yaptığını söyleyen Erdoğan, yollarda, FETÖ'cüler ile PKK destekçilerinin kol kola yürüdüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Dünyada terör örgütüne destek için bunca yol yürüyen bir siyasetçinin aynı yapının bir ayağı olmadığına kimseyi inandıramazsınız." dedi.

CHP yönetiminin, sadece 15 Temmuz'u itibarsızlaştırma çabası ile darbe girişiminin ardından FETÖ'yü devletten ve toplum hayatından tasfiyeye yönelik her adımı engelleme çabasının, örgütün siyasi ayağı olduğunun en büyük delili olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ağızlarını her açtıklarında bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler FETÖ'nün hain yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu ve müdafileri haline geldi. ya ikazları yalandı ya sonrasında ortaya koydukları tavır yalandı. Netice itibarıyla bunların hayatı yalan. Madem bu işler soru sorarak oluyor öyleyse ben de birkaç soru sorayım: FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?"

