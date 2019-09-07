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Erdoğan: AK Partili belediyelerde olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışanlar sesiz

Erdoğan belediyelerde işten çıkarmalara tepki gösterdi

07.09.2019 18:00 Erdoğan: AK Partili belediyelerde olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışanlar sesiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimde el değiştiren belediyelerde işten çıkarmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu iki yüzlülüğü gösteriyor." dedi.

Faizler konusunda perşembe günü Para Piyasası Kurulu'nun toplanacağını hatırlatan Erdoğan, "İnanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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