Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava...
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.
14.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:58
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.
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Kaynak: AA
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