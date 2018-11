Erdoğan, Amerikan Siyasetine 'Hayır' Diyen Tek Liderdir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:34



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:34

TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin Yasama Meclisi Üyesi Muhammed İbrahim Ebu Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.Mecliste gerçekleşen görüşmede konuşan Turan, Filistin'in Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Filistin'in Türkiye'nin "kırmızı çizgisi" olduğunu dile getirdi.Yıllardır Ortadoğu'da yaşanan zulmün, akıtılan Müslüman kanının, kadın ve çocukların döktüğü gözyaşının haddi ve hesabının kalmadığını söyleyen Turan, azgın ve cani İsrail'in her gün taciz ve saldırıda bulunduğunu, masum sivilleri katlettiğini, evlerinden yurtlarından çıkardığını ancak başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünyanın bunu seyrettiğini ifade etti.Turan, "Filistin'de huzur, barış sağlanmadan ne bölgede ne de dünyada barış ve istikrar sağlanması mümkün değildir. Gerek İsrail gerekse ona destek veren ülkelerin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Bu konuda BM'nin tutumunu da eleştiriyor, uygun bulmuyor, kınıyoruz.Çünkü, yıllardır bir arpa boyu yol katetmezken, aksine İsrail'in uyguladığı baskı ve şiddet politikalarına adeta yol vermektedir.Kınama kararlarından öte gitmeyen açıklamalar İsrail'e cesaret vermektedir. " diye konuştu.Türkiye'nin her zaman Filistin Devleti ve halkının yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurgulayan Turan, Filistin'in, İslam ümmetinin onuru olduğunun altını çizdi.İsrail'in saldırılarının temelinde, BM Genel Kurulu'nun 181 sayılı kararının, tam ve doğru şekilde uygulanamaması ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarının elinden alınmış olmasının yattığına işaret eden Turan, İsrail'in son dönemde özellikle Gazze'ye yönelik saldırılarını kabul etmediğini söyledi ve İsrail'i bu politikadan vazgeçmeye davet etti.Filistinlilerin kendi yurtlarında adeta açık cezaevinde tutulduğunu ifade eden Turan, "İsrail hapishanelerinde halen 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Hapisanelerde, 62'si kadın, 350'den fazla 18 yaş altı çocuk ve 14'ü hastanede olmak üzere, bin 500 hasta var. Tutuklular arasında 6 Filistinli milletvekili ve 3 bakan var. 7 bin tutukludan yaklaşık 477'si ömür boyu hapisle cezalandırılmıştır. İsrail, Filistinli tutukluların haklarını ihlal etmeye devam ediyor ve uluslararası toplum da yasa dışı ve insanlık dışı muamelelere göz yumuyor." şeklinde konuştu."İsrail insanlık vicdanının yüz karasıdır"Dün, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü olduğunu hatırlatan Turan, Filistin'de, Yemen'de dün yine çocukların bombalar altında can verdiğini söyledi."Bu cinayetleri katliamları durdurmaya yönelik, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü inşa eden ve savunanlardan hiç ses duydunuz mu?" diye soran Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir balina için dünyayı ayağa kaldıran başta BM, uluslararası sivil toplum kuruluşları ne yaptı? Kocaman bir hiç. İşte bizim isyanımız, bizim sitemimiz, bizim haykırışımız bu çifte standartadır. Bütün dünya teslim olsa da biz teslim olmayacağız, bütün dünya bu zulme göz yumsa da biz göz yummayacağız. Hakkın, hakikatin sesi olmaya devam edip, hakikati bütün dünyaya haykırmaya, tüm dünyayı da bu hakikatın yanında toplanmaya davete devam edeceğiz.İsrail Devleti o kadar korkak ki, Filistinli küçük çocukları hedef alıyor, onları tutukluyor. Hafızamda hala taze duruyor, Kudüs'te 16 yaşındaki Muhammed Ziyad Zeynani'yi gözaltına almasının ardından 2 yaşındaki Hamza Zeydani'nin de tutuklanması için karar çıkartmıştı. İsrail insanlık vicdanının yüz karasıdır. İsrail dünya barışını tehdit eden ve istemeyen tek ülkedir."Filistin Yasama Meclisi Üyesi Muhammed İbrahim Ebu Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra Amerikan siyasetine 'hayır' diyen tek liderdir. " dedi.Erdoğan'ın bu şekilde, İsrail'in zulmüne 'hayır' dediğinin altını çizen Ebu Ali, Türkiye'nin bu tutumunun kendilerine umut verdiğini ifade etti.Kudüs Üniversitesi'nin Yafa'da açılması düşünülen şubesine ilişkin planlar ile Türkiye-Filistin ilişkilerinin artmasında oynadığı rolden dolayı Erdoğan'a bir teşekkür belgesi getirdiklerini ve bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesini istediklerini söyleyen Ebu Ali, belgeleri Turan'a teslim etti.Turan da emanetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini kaydetti ve Ebu Ali'ye TBMM amblemli porselen tabak hediye etti.