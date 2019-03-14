Erdoğan "Anketlere Güvenmiyoruz" Dese de Yardımcısı "Anketlere Göre İstanbul ve Ankara'da Sıkıntımız Yok" Dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Anketlere göre İstanbul'da hiçbir sıkıntımız yok. Ankara'da da Cumhur İttikafı'nın desteğiyle hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Demiröz'ün açıklamasından satır başları şöyle:

"Bundan sonra sosyal faaliyetlerimiz daha ağırlıklı olacak.

"İnsanlar öncelikle ekonomik hep diyoruz mal canın yongasıdır diye, ama aslında böyle olmamamız lazım. Etrafımıza bakıyorum Suriyeli, Iraklı bize geliyor, belki cebinde parası da var ama buraya gelen birisi can güvenliği için geliyor. Çoğunun evi arabası temel ihtiyaçları giderildi. Açlık sınırını 1,5'lara indirdik. Gelişmişlik katsayımız 3 kat arttı. Yeterlimi, değil. İnsanların ihtiyaçları bitmez.Gezi olaylarından bu yana insanların üzerinde oynanan oyunlar var.

"Netanyahu cumhurbaşkanımıza neler diyor. Senin siyasal mahkum dediğin darbe girişiminde bulunanlar. Siyasi mahkum değil ki onlar. Bir kere Kürtlerle ilgili, ben Kürdüm, bu güne kadar kimse önümüzü kesmemiştir. PKK'nın Kürt diye bir derdi yoktur. Kürtler bizim kardeşimiz. Kandil'in arkasında Amerika Birleşik Devleti var. Doğu'daki kardeşlerime sesleniyorum. Bunları görsünler artık.