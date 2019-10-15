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Erdoğan: Arap Birliği meşruiyetini tamamen kaybetmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan yazısında, "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. AB ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." değerlendirmesinde bulundu

15.10.2019 12:42Erdoğan: Arap Birliği meşruiyetini tamamen kaybetmiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma, Suriye'deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumunu WSJ'ye yazdığı "Başkaları Harekete Geçmezken Türkiye Adım Atıyor" başlıklı makalede değerlendirdi.
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Wall Street Jurnal Gazetesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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