Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi. Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranların tekrar Suriye'yi buraya dahil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar." dedi.

"EY AVRUPA, BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Avrupa ve Arap Ligi'ne sert tepki gösteren Erdoğan, "Malum partinin önünde haftalardır ağlayan anneleri neden görmüyorsun ey Avrupa. Farklı olduğu zaman gönderiyordunuz, gelsinler o anneleri de dinlesinler. Gelse de gelmese de biz bu yola kararlılıkla devam ediyoruz. Bunlar etnik temizlik yaptılar. barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana 700'ün üzerinde havan ve roket atıldı. 18 insanımız hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

"İLERİ GERİ KARAR ALIYORSUNUZ, NE YAZAR"

"Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları?" diyen Erdoğan,"Nereden kaçtı bunlar? Suriye'den varil bombalarından kaçtılar. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar." dedi.

AVRUPA NE SÖZ VERDİ?

"AB söz verdi 6 milyar avro destek verecekler... Şu ana kadar ne verdiler, 3 milyar avro. Biz şu ana kadar 40 milyar dolar şu ana kadar harcama yaptık." diyen Erdoğan, "Gelse de gelmese de yapmaya devam edeceğiz. Bizim medeniyetimizde bu tür darda kalmışların elinden tutmak var. Bu mücadelede 9'undan bu yana şimdiye kadar 550'nin üzerinde terörist etkisiz hala getirildi. 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı durumda, 24'ü de teslim olmuş durumda. Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, siyasi çözümü tıkayacağı, insani felakete yol açacağı gibi iddiaların hepsi yalan ve iftiradır. Şu anda benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. Ayrımcılık olsa heralde bu olmazdı." dedi.

"KİMSE BİR KURUŞ VERMEDİ"

Erdoğan ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gayesi ise 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göçe en fazla maruz kalan ülke, en ağır bedeli ödedi. Yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Tüm liderlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu insanları çadırlardan kurtaralım dedik. Hepsi çok güzel dedi ama destek vermeye gelince kimse bir kuruş vermedi. Buraya kimler gelecek, mülteciler gelecek. Uluslararası toplumdan istediğimiz karşılığı alamadık. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmadılar." şeklinde konuştu.