Erdoğan Arıkan, Osmaniyeli Spor Severlerle Buluştu

TRT'nin spor spikeri Erdoğan Arıkan Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında sporseverlerle buluştu.Fuar Alanında kurulan söyleşi salonunda gerçekleşen 'Yüz Yüze Futbol " konulu söyleşiye sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi salonu girişinde Osmaniyespor FK taraftarları tarafından meşaleler ile karşılanan Arıkan, "Osmaniyespor her şeyin güzeline layık. Bu takımı daha da yükseklerde görmek istiyoruz" dedi."Osmaniye benim kalbimde ayrı bir yere sahip ve her geldiğimde daha güzel görünüyor" ifadesini kullanan Arıkan, "Böyle vizyoner bir başkanımızla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bütün hizmetleri yapabilirsiniz ama kitap fuarını üçüncü kez ve katılımcı sayısını her sene biraz daha güçlendirerek devam ettirmek bambaşka bir vizyondur. Sadece Osmaniye için yapılan bir iyilik değil, bu Türkiye için, Türk gençliği ve geleceğimiz için yapılan en önemli etkinliklerden bir tanesi. Bu anlamda çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Söyleşi programına katılan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara , "Kitap fuarını düzenlememizdeki amaç, siz sevgili geleceğimiz olan gençlere kendi alanında kendini yetiştirmiş önemli şahsiyetleri sizlerle buluşturarak sadece onları cam perdenin arkasından görmeyip bire bir görmeniz onların sizlere aktaracağı bilgiler ışığında geleceğinizi hazırlama noktasında kendine yapılacak olan bilgi birikimiyle ilgilidir. Sanal dünyanın içinde yaşayan siz sevgili gençleri artık günümüzdeki organik dünyada yaşayacak sosyal bir varlık olduğunu unutmayacak şekilde yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu kitap fuarına siz sevgili gençlere verdiğiniz değer için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE