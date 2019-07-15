ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduran kalabalığa seslendiği konuşmasında, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Bizleri inanıyoruz ki, şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayan en yüce makamın sahibidirler. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"BURASI ANLAMLI BİR MEKAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası anlamlı bir mekan. O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.' dedi. Saat 01.05'te biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F16'lar vardı. Üzerimizden geçen helikopterler vardı. ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk. 'Korkmayın Allah bizimle beraberdir.' O gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz, birinci ordu komutanımız aynı şekilde basın toplantıları yapıldı. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, STK'larımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cape Town'dan İslamabad'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya bütün dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımıza bütün dost ve kardeşlerimize özellikle buradan selamlarımı yolluyorum." diye konuştu.

"HİÇBİR DARBE, DARBE GİRİŞİMİ YAPANLARIN YANINA KALMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak, TBMM'ye gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de orada demokrasiye milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler. Ama meclise saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Milletin iradesine de, evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kalmadı. Allah'ın izni ile de bundan sonra da kar kalmayacak. Yeter ki, siz böyle dik durun. 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecek. Hiçbir ihanet şebekesi, terör örgütü birliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacak. Ruhlarını İblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek. O karanlık gecede okunan ezanlar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inançla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiç birini unutmayacağız." şeklinde konuştu.

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