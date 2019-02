Erdoğan: Avrupa Birliği Samimi Değil (2)

Kaynak: DHA

'ERZİNCAN MAYASI İLE SAĞLAM BİR ŞEHİRDİR' Giresun mitingi sonrası Erzincan 'a geldi. Mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı 'na 'Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek' ve 'Kutlu Yolun İki Sadık Yol Arkadaşı Can Erzincan'a Hoşgeldiniz' yazılı dev pankartlar asıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği miting alanında toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Erzincan'da 1939 ve 1992'de yaşanan depremleri hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan , "1939 kışında o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuş. Dönemin savcısı cezaevinde bulunan mahkumları toplar ve şöyle der: 'Sizi kurtarma çalışma görevinde bulunmak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için çıkan mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmişler. Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış, bunlar serbest bırakılmış. Erzincan mayası ile böyle sağlam bir şehirdir" dedi.YILDIRIM'A DESTEK İSTEDİ'Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için hemşehrilerinden destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey'de İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan beri hep yanımda, ekibimin içinde yer aldı. Türkiye 'nin en uzun süre görev yapan ulaştırma bakanı, son başbakan. Kendisi yeni yönetim sisteminin ilk meclis başkanıdır. İnşallah şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birimkini, tecrübesini, bilgisinin ülkemizin bu gücüyle şehri için kullanacak. Buradan sadece size seslenmiyorum. İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerimi de sesleniyorum. Sivaslı , Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Ordulu kardeşime sesleniyorum. Binali Yıldırım kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.'KÜRDİSTAN MERAKLISI IRAK'IN KUZEYİNE GİTSİN' HDP 'li milletvekillerinin PKK 'ya destek açıklamalarını sinevizyondan izlettiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yüklendi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum; CHP'nin, Bay Kemalin el ele, kol kola dolaştığı sözde İYİ Parti olanlar, kolkala dolaştıkları ne diyor; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti, MHP 'yi yok edeceğiz.' ya bunlar bu kadar Kürdistan meraklısı. Kürdistan Irak 'ın kuzeyinde buyursun oraya gitsinler. Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu 'yu, Doğu Anadolu'yu, Karadeniz 'i Akdeniz 'i, Orta Anadolu'yu, Ege 'yi, Marmara 'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenlerin nasıl Cudi 'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil 'de inlerine gömdüksek yine gömmeye devam ederiz. Onun için ne güzel bir söz böyle; 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Bay Kemal kiminle kolkolaysan sende onlardansan, sözde İYİ Parti kimi destekliyorsan, kim seni destekliyorsa, kimi arkadaş seçmişsen sende onlardansın."İKİ İTTİFAK KARŞI KARŞIYABugün Türkiye'de iki ittifakın karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan 'Cumhur İttifakı' ile terör örgütlerinin desteğiyle kirli ilişkilerin gizli pazarlıkların gölgesinde kurulan zillet ititfakı olduğunu söyledi. 'Yalanın dibi deliktir' ata sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunların da yalanlarının dibi delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar. İşte Bay Kemal, akşam yalan sabah iftira. Mahkemelerde şu an itibariyle 2,5 milyon lira tazminat kazandım. Parayı tahsil ettiğim anda Mehmetçik Vakfı 'na vereceğim. Bölücü terör örgütü elemanlarını göndermiş zillet ittifakına destek arıyor. Belediye meclis üyesi tayin ediyor. Biliyoruz ki bu sözümü inkar edecekler, Erzincan'dan soruyorum; İstanbul'da, Ankara 'da, İzmir 'de daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Az önce izlediniz, Kandil'den konuşuyor. Bölücü örgüt Adana ve Mersin 'de zillet itifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel elemanlar göndermedi mi? Gerek hala partinin başındaki gerek cezaevindeki zillet ittifakına destek için sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyeliği için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu? Sandıklara sızmak için zillet itifakının seçim kurulu müşahit kontenjanlarını kullanmanın hazırlıkları içinde değil mi? 'Hızana borçlu olma, ya düğünde ister ya toyda'. Zillet ittifakının partileri kendilerine verilen desteğin karşılığının isteneceğini bilmiyor mu? Bölücü örgütün, FETÖ'nün bu tahsilati onlardan yapacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütleriyle iş tutmak yılanla aynı çuvala girmek giblidir. Isırılmanız, zehlirlenmeniz mukadderdir. 26 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça şehit edilmedi mi? Peki kimdi bu teröristler? Bugün zillet ittifakına destek veren bölücü örgütün mensupları değil mi bunu unutacak mıyız, bir kenara koyabilir miyiz?" diye konuştu.BU DA GELİR BU DA GEÇER AĞLAMAKonuşmasında İstanbul'da yakalanan DHKP-C'li teröristleri hatırlatan Erdoğan, "Bu sabah DHPK-C'li 7 teröristi İstanbul'da polislerimiz yakaladılar ve elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarda işte bu katillerle, onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz. Bu millet ne felaketler, ne ihanetler, saldırılar görmüştür. Vatanından taviz vermemiştir. Sınırlarımıza dayanan teröristlerden, halkımızın sofrasına dadanan ekonomik tetikçilere kadar dört bir yandan saldırı altındayız" dedi.Aşık Daimi'nin 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan şunları söyledi:"Biz de diyoruz ki bu da gelecek, bu da geçecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Türkiye inşallah 31 Mart için kurulan bu tezgahı bozacak, ihanetin üstesinden gelecektir. Bazıları 31 Mart seçimlerini sadece belediye seçimi olarak görebilir? Ne terör örgütleri, ne ülkemiz üzerinde hesapları olanlar böyle bakmıyor. Zillet ittifakı da bu hesabın bir parçası. Bu gerçeği gördüğümüz için beka diyoruz rabiamızı sarılalım diyoruz."Konuşmasının son bölümünde 31 Mart seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na destek isteyen Erdoğan, alanı dolduranlara kenevir torbaları içinde çay hediye etti.