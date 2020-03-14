Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki ülke arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı belirtildi.
14.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:03
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki ülke arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı belirtildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmış, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırılmıştır" denildi.
ANKARA,
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Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel
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