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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü.

14.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:09
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Görüşmede, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

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