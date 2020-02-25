Erdoğan: Azerbaycan'la ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında "Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan'ın siyasi noktada dayanışmasının en üst düzeyde olduğuna işaret ederek, "Siyasi noktada dayanışma zaten en üst düzeyde devam ediyor ve bakanlarımız bu noktada dayanışmalarını bugüne kadar sürekli gösterdiler. Uluslararası kurum, kuruluşlarda bu dayanışmalarını devam ettiriyorlar. Bundan dolayı ilgili bakanlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bunun dışında diğer alanlarda da yine bakanlarımız birbirleriyle dayanışma içerisindeler. Bunu daha da ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in vizyoner liderliğinde, özellikle Azerbaycan'ın bölgemizin bir refah ve istikrarı göz önünde. Bu çok açık, net kendini göstermekte ve bundan sonraki süreçte de bunun devamını inanıyorum ki göreceğiz. 9 Şubat'ta yapılan meclis seçimlerinin de kardeş Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı.

"NAHÇIVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI ELİNDEN ALANLARA BİR CEVAP"

Konsey toplantısında 14 muhtıra ve metnin imzalandığını, bunların hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Konsey toplantımızda ilişkilerimizi her alanda daha ileri nasıl götürebiliriz, bunları konuşma görüşme fırsatını bulduk ve az evvel imzaladığımız muhtıra ve metinlere dikkat edilirse, 14 muhtıra ve metni imza altına aldık. Bu tabii çok çok önemli. Dolayısıyla, burada ilgili bakanlarımız bu başlıkların takipçisi olacaklar. Ama bunların içerisinde tabi en önemlisi şüphesiz, tercihli ticaret anlaşması. Bu işin ekonomik boyutunu teşkil ediyor ama bunun dışında siyasi noktada önemli bir adım. Özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Bu bakımdan çok çok önemli. Bir diğer önemli adım ise Nahçıvan'da sınıra kadar doğalgaz hattının kurulacak olması. Aynı şekilde, Iğdır'dan, Türkiye'den de doğalgaz hattının kurulması suretiyle yaklaşık 160 kilometrelik hattın kuruluşuyla Nahçıvan özellikle doğalgazda rahat bir zemini yakalamış olacak. Yani hem İran'dan bir desteği almış olacak, hem Türkiye'den bir desteği almak suretiyle çok daha güçlü bir hale gelmiş olacaktır."

"TİCARET HACMİMİZİ 2023 YILINDA 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bunu da yakalamamız lazım. İşte bugünkü tercihli ticaret anlaşması bu alanda bizim için büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"AZERBAYCAN, FETÖ İLE MÜCADELEDE EN FAZLA DESTEĞİ VEREN ÜLKE"

Erdoğan, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin FETÖ terör örgütü ile olan mücadelesine en büyük desteği veren ülke olduğunu ifade ederek, "Dayanışmamız terörle mücadelede de omuz omuza devam ediyor. 251 insanımızı şehit eden FETÖ örgütüyle mücadelede bize en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrasında da Azerbaycan'ın desteğini yanımızda hissettik. Acımızı paylaştıkları ve dayanışmaları için Azerbaycanlı kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dört bir yanımız çatışma, terör ve asayiş sorunlarıyla boğuşurken, Türkiye ve Azerbaycan adeta bir istikrar abidesi olarak yükseliyor. Hiç şüphesiz bunu sarsılmaz ilişkilerimiz kadar güçlü ordularımıza da borçluyuz. Bu noktada gerek ordularımızın dayanışması, gerekse savunma sanayinde attığımız adımlar da geleceğe yönelik bağımsızlığımızın en büyük teminatı olacaktır. Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi geliştirmemiz bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Barış Pınarı Operasyonu'nda, Azerbaycan, hükümeti ve halkıyla tek millet iki devlet olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiştir" dedi.

"KARABAĞ, AZERBAYCAN KADAR BİZİM DE MESELEMİZDİR"

Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesi olduğunu belirterek, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"HOCALI KATLİAMI, 20'NCİ YÜZYILIN EN BÜYÜK VAHŞETLERİNDENDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 20'nci yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Yarın Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünü yad edeceğiz. Masum, yaşlı, kadın, çocuk demeden 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. Toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız" dedi.

İLHAM ALİYEV: TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ EBEDİDİR

Ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin ebedi olduğuna vurgu yaparak, "Ermenistan'ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir iş birliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir. Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçıvan'dan Türkiye'ye ihracat artacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın konuşması

-Aliyev'in konuşması