Erdoğan, Babacan'a açıkça sordu: Parti mi kuruyorsun?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan 'ın kuracağı söylenen yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktardı. Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 23 Haziran'dan önce yapılan görüşmede Babacan'a "Parti mi kuruyorsun?" diye sordu. Babacan da "Evet" yanıtını verdi.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'a tuzak kurulmak isteniyor" başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran İBB Başkanlığı seçiminden sonra gündemde önemli yer tutan yeni parti iddialarına değindi.

ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ

AK Parti 'den ayrılarak 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Haziran öncesi görüştü. İddiaya göre; Ali Babacan , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerini içeren rapor niteliğinde bir rapor sundu. Babacan'ın görüşmede ekonomi politikalarına ilişkin görüşlerini de aktardığı iddia edildi.

"EVET PARTİ KURUYORUM"

Görüşmeye ilişkin kulis aktaran Selvi, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan-Babacan görüşmesinin mutlu sonla noktalandığını söyleyemem. Hatta tatsız tuzsuz bir görüşme demek daha doğru olur. Çünkü Babacan birtakım eleştiriler getirince Erdoğan'ın 'O zaman partide kal, bunları birlikte yapalım' dediği söyleniyor. Babacan'ın ise 'Ben artık helalleşme sürecine girdim. Size bilgi vermeye geldim. Ben AK Parti'den koptum, yakında istifa edeceğim' dediği ifade ediliyor. Erdoğan'ın 'Parti mi kuruyorsun?' sorusuna Babacan'ın 'Evet, parti kuruyorum' karşılığını verdiği söyleniyor. İşin özü Abdullah Gül , Ali Babacan görünümlü bir parti kuruyor."