20.06.2019 16:27
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ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (1)

ERDOĞAN BAHÇELİEVLER

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi Bahçesi'nde düzenlenen Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL DHA
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Hasan DoğanSpor Kompleksi Bahçesi'nde düzenlenenBahçelievlerToplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarda yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor. Bu kişininBeylikdüzüBelediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir,Sayıştaytarafından. Bu adayın sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi? (İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ.  Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek." dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları


Kaynak: DHA
Hasan Doğan,Recep Tayyip Erdoğan,Bahçelievler,Güncel

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