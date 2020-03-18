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Erdoğan, bankacılar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı önlemler paketini açıklamadan önce TBB Başkanı ve banka genel müdürleriyle görüşecek.

18.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:12
Erdoğan, bankacılar ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı önlemler paketini açıklamadan önce TBB Başkanı ve banka genel müdürleriyle görüşecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Banka, Ekonomi

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