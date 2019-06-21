21.06.2019 16:04
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Erdoğan, Barzani'yi kabul ediyor

Erdoğan, Barzani

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKYB ) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 15.50'de başladı. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geleceği öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı , IKYB , Neçirvan Barzani , Güncel

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