ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKYB ) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabul basına kapalı olarak saat 15.50'de başladı. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geleceği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat15 dakika süren görüşme sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Barzani'nin konvoyundan görüntüler

-Kabulden fotoğraflar



