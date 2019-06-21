21.06.2019 17:30
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Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Erdoğan, Barzani

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKYB ) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan , IKYB , Neçirvan Barzani , Güncel

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