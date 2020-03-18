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Erdoğan başkanlığındaki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.

18.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:45
Erdoğan başkanlığındaki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.
Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla saat 14.20'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü.
Toplantının ardından Erdoğan'ın basın toplantısının yapılacağı salonda koronavirüs önlemleri alındı.
Dezenfekte edilen koltuklar arasında birer boşluk bırakılarak, katılımcılara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." yazılı uyarı notları bırakıldı. Böylece, sosyal mesafe sağlandı.
Salonda ayrıca termal kamerayla tarama yapıldı.
Toplantıya katılan bazı gazeteciler de maske takıp, kolonya ve dezenfektanlarla önlem aldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

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