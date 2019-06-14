Erdoğan, bedelli ücretini yüksek bulanlara seslendi: El insaf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik ücretinin yüksek olduğunu söyleyenlere yanıt verdi. Erdoğan, ücretin 30 bin TL olduğunu belirterek, "30 bin TL fazla oldu diyenler var, el insaf" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili şunları söyledi:

"YAKLAŞIK 1,5-2 YILA VARAN BİR ÇALIŞMADIR"

"Terörle mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1,5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu.

"EL İNSAF"

Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf."