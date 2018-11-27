Erdoğan Bektaş, Projeleri Sahada İnceledi

27 Kasım 2018 Salı 15:43



27 Kasım 2018 Salı 15:43

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak İl Özel İdaresinin yürüttüğü projeler ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) Mali Destek Programları kapsamında gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi.Projeleri sahaya inerek yerinde gören Vali Beştaş'a, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve İl Özel İdaresi personeli de eşlik etti.Proje ziyaretleri kapsamında, Gökgöl Mağarası, atıl vaziyette bulunan ve koruma altına alınan eski Üzülmez müessese müdürlüğü binası ile Üzülmez misafirhanesi ve Kandilli'de bulunan ve yaklaşık 150 metre yükseklikten sahile kadar uzanan varageli incelendi. - ZONGULDAK