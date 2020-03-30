Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi...

Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

30.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:58
Erdoğan:
Erdoğan: "Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Erdoğan: 'Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:15: Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3) - Haber 21:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum." - Haber 21:14: Erdoğan: "Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak,... - Haber 21:14: 30. Akbank Caz Festivali, "Evin Caz Hali" konserleri ile devam ediyor - Haber 21:12: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haber 21:05: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı - Haber 20:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber