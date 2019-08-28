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Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.08.2019 20:05 Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.



Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Politika

Kaynak: DHA

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