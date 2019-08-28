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Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.08.2019 20:06 Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Haber:  ANKARA-DHA



Birleşik Krallık, Boris Johnson, Güncel

Kaynak: DHA

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