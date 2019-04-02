Erdoğan Bıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık oldu. MHP adayı Erdoğan Bıyık, Düzce belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Düzce belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık ile ilgili seçim sonuçları ve Düzce belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Düzce belediye başkan adayı Erdoğan Bıyık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Düzce belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Düzce aday yarışı ve Düzce seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Düzce Seçim Bilgileri

Düzce belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi için açılan sandık sayısının ise 354 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Düzce belediyesi için katılım oranının ise % 85,42 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Düzce toplam seçmen sayısının ise 114.146 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.505 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Düzce belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdoğan Bıyık, Düzce yarışında % 21,75 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Erdoğan Bıyık toplamda 20.443 adet oy sayısına ulaştı.

Erdoğan Bıyık Kimdir?

Erdoğan Bıyık 1969 yılında Düzce'de dünyaya gelmiş olup, lise öğrenimini 1987 yılında Düzce Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştır. Halen Anadolu Universitesi'nde Spor Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine devam etmektedir. 1990 yılında perakende ticarette spor mağazaları alanında faaliyete başlamıştır. Halen iki adet perakende spor mağazası, spor tekstil imalatı ile toptan ve e-ticaret sektöründe faaliyet göstermeye devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP Düzce belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.