Erdoğan: Bizim Gibi Ülkeler İçin Nüfus Güçtür (2)

Kaynak: DHA

ALTINDAĞ'DAKİ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI Altındağ Belediyesi 'nin Karapürçek Mahallesi Köroğlu Parkı'nda düzenlendiği toplu açılış törenine katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Altındağlı vatandaşların her seçimde kendi yanlarında olduklarını ve 14 seçimin tamamında çok güçlü desteğini aldıklarını belirtti.'SİZLERDEN BEKA MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKMANIZI BEKLİYORUZ'Yerel seçimde Altındağ'dan rekor oy beklediğini söyleyen Erdoğan, "Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz. 31 Mart inşallah Türkiye için, aziz milletimiz için, Altındağ için hayırlara vesile olsun. 31 Mart Gazze Arakan , Türkistan için, coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun" dedi.'SANDIKLARDA BUNLARA EN GÜZEL OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ'Erdoğan, vatandaşların siyaset gündemini çok yakından takip ettiğini belirtti. Yerel seçim öncesi her partinin kendi önceliklerine, hassasiyetlerine göre bir gündeminin bulunduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"İşte CHP 'yi görüyorsunuz, talimat nereden geliyor? Kandil 'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar? Kesinlikle CHP, terör örgütünün desteklediği HDP , öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet dörtlü çete. Kandil, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız, batıda da AK Parti , Erdoğan'ı çökertmek için, orada da bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi destekleyeceksiniz. Bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyor. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek. Fakat ben milletime, halkıma inanıyorum. Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine hazır mıyız? Durmak yok yola devam." MHP KENDİ İÇİNDE OY ZAYİATINA GİTMEMELİ'Yerel seçimde AK Parti ve MHP'nin omuz omuza yoğun bir çalışma içinde olacağını belirten Erdoğan, "Oylarımızı konsolide etmemiz lazım. Gerek AK Parti kendi içinde oy zayiatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zayiatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı. Biraz sonra Etimesgut 'a gideceğiz. Orada da malum başkan adayımız MHP'den. Dolayısıyla orada aynı şekilde dayanışmamızı ortaya koyacağız. Bu şekilde çalışmalarımızı yürütürken 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın inşallah zaferiyle bu işi noktalayacağız" diye konuştu.'BİZİM GÜNDEMİMİZDE FIRSATÇILARA DERS VERMEK VAR'MHP ile aralarında azami müşterekler bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:"Soruyorum Allah aşkına, CHP'yle HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir. Fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok. Asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet'le hiç mi hiç olamaz. Ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? Dediğim gibi, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Sizlerin, kimin gündeminde neler olduğuna, özelikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, gönüller kazanmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ve şehirlerimizi, hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi ekonomide, ticarette, istihdamda, tarımda, savunma sanayide çok daha ileri seviyelere taşımak var. Bizim gündemimizde, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek var. Bizim gündemimizde, domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek, insanımızın rızkına kast edenlere mani olmak var. Bizim gündemimizde Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak, mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına geri döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz 'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var."'CHP YIKMANIN VE ENGELLEMENİN PEŞİNDE'Toplanan kalabalığa CHP'nin gündeminde ne olduğu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan , konuşmasına şöyle devam etti:"Onların gündeminde, bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var. Onların gündeminde, Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmak var. Onların gündeminde, milletimizin rızkını, lokmasını gasbeden fırsatçılara sahip çıkmak var. Onların gündeminde, sadece kendi küçük hesapları, koltuk kavgaları var. Biz her alanda ülkemizin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekası Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde. Biz ihya, inşa etmenin, yeni eserlerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın ve engellemenin peşinde."'BİZİ EN ÇOK YARALAYAN CHP'NİN RUMLARIN AĞZIYLA KONUŞMASIDIR'Bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini eleştirdiğini söyleyen Erdoğan, bu duruma tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:"Bir kova bile petrol bulunmadığı iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çareleri zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türkü'nün haklarını gasbetmek isteyen diğer ülkelerde her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalarda Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması, böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak, bu tür stratejik hamlelerden bırakın rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerekir. Ülkemizin Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz Rumlar ve kimi CHP'li milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz CHP rahatsız oluyor diye, ülkemizin ve KKTC 'li kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek, milletimizin hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."