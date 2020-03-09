Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.
09.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:46
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Silivri 'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul 'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesini yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Proje için ihaleye hazırlandıklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin buna 22 bin km bölünmüş yol ilave ettiklerini dile getirdi.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesini yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Proje için ihaleye hazırlandıklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin buna 22 bin km bölünmüş yol ilave ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Erdoğan: Boğaz artık bize yetmiyor
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Silivri, Dünya
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