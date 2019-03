Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'da vatandaşlara hitap etti. Daha önceki seçimlerinde vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, bu kez alanı dolduran kalabalığa kırmızı ve beyaz gül attı. Erdoğan'ın seçim şarkısı olarak kullandığı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısına coşkulu bir şekilde eşlik etmesi de dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Bolu'nun tüm ilçelerindeki köylerinde yaylalarındaki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah'ın izniyle verdi diyorum. Bize güç verdiniz milletimize daha iyi hizmet için cesaret verdiniz. Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dimdik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye'yi yolundan alıkoyamaz.

"OYLARINIZLA HADLERİNİ BİLDİRİN"

Tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorundayız. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmelerinizi istiyoruz. Ekonomiden teröre kadar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meseleyi çözüme kavuşturacağız. Esnaflarımızdan çiftçilerimize her kesimin sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak inşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ YOLUNDAN ALIKOYAMAZ"

Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dimdik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye'yi yolundan alıkoyamaz.

Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için 31 Mart'ta rekor destek bekliyoruz. 16 bin 500 km'den bizi tehdit edenlere meydanları bırakmayacağız. Ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına izin vermeyeceğiz.

Tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorundayız. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmelerinizi istiyoruz. Öyle bir cevap verin ki sesi ta Kandil'den Pensilvanya'dan duyulsun. Suriye'nin kuzeyinden Avrupa Parlamentosu'ndan duyulsun.

"BİZ BU KOLTUKLARDA..."

Biz Türkiye'ye Türk milletine sevdalı bir kadroyuz. Biz hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Kibirle gelen burnu havada gelen AK Parti kapısından giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu aramızda tutmayız. Bizim kapımız tevazu kapısıdır. Biz bu makamlarda ikbalimiz için değil milletin istikbali için bulunuyoruz. Biz bu koltuklarda Türkiye'nin parlak geleceğini inşa etmek için varız. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak istiyorsa son 17 yılımıza gözatsın.

"CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANI BU POPÜLİZMİ BİZZAT İFŞA ETTİK"

Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonradan nasıl mahcup olduğunu görüyoruz. CHP'nin Burdur Belediye Başkanı bunu itiraf etti. CHP popülizmini bizzat ifşa etti. Daha önce de CHP'nin milletvekili denize dökeriz tehdidinde bulunmuştu.

Meclis kürsüsünden belge diye salladıkları sahte çıktı ama yüzü kızarmadı. Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden yürüyen merdivene tersten binen seçimde kendisine oy dahi kullanamayan bu zattan ne beklenir ya. Daha 3 hafta önce YPG bize saldırmaz dedi 15 Temmuz için kontrollü darbe diyen bu zattan ne beklenir. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal havalimanında FETÖ'cüler bunu tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne kaçırıyorlar. 01.15'te de ben damadım eşim havalimanına iniyoruz 16 saat oradan darbeye karşı bu işi yönetiyoruz. Haberim olsaydı ben de orada beklerdim diyor. Hayatı yalan.

"95 YILLIK CHP'Yİ 9 SENEDE KANDİL'İN PENSİLVANYA'NIN KUKLASI YAPTI"

Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren zattan ne bu ülkeye ne de Bolulu kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Onların Bolu'daki adaylarından da Bolu'ya bir şey gelmez.

CHP kimlerle kol kola görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge yok. Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Bay Sezai Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir. Çok da farkı yok zaten. Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken birisi CHP'yi temsil edemez. Bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor.

CHP'nin bölücülerin boyunduruğundan kurtulması için 31 Mart önemli bir fırsattır. Bolu'da bu yüzden CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de oylarına talibiz. Ankara'da verilen oyların hesabını verecek diyor Bay Sezai... Yavaş'a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor.

Şimdi Ankaralı kardeşlerim onlara gereken dersi inşallah Pazar günü verecek. İstanbul'da 3 milyon Kürt'ün oyu diyor sen kimsin ya ne zaman benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koydun."