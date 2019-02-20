Erdoğan: "Bu İttifakın Ne Kadar Hayırlı, Doğru Olduğunu Bir Kez Daha Gördük"

- Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Mitingi</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. </br>(2)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük.'